كشفت الفنانة إنتصار عن أعمالها الفترة القادمة، ومشاركتها في رمضان 2025، وذلك خلال تصريحات خاصة لبرنامج "ورقة بيضا" على شاشة قناة النهار.

إنتصار تكشف عن أحدث أعمالها في رمضان 2025

وقالت إنتصار: بنحضر للجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، ودور جديد في مسلسل إش إش مع المخرج محمد سامي، ومن المقرر عرضهما في رمضان المقبل 2025.

أحدث أعمال انتصار

ومن ناحية اخري، تشارك انتصار في مسلسل «زمالك بولاق»، الذي تدور احداثه في إطار من التشويق والإثارة حول شقيقين، كل شخص منهما يعيش في منطقة وظروف بعيدة عن الآخر، حيث يعيش باسم سمرة في بولاق، وخالد الصاوي في مدينة الزمالك، ويلتقي الشقيقان بعد 20 عامًا.

اخر اعمال انتصار

وكان اخر اعمال انتصار هو مسلسل «مطعم الحبايب»، وشارك في بطولته بجانب أحمد مالك عدد من نجوم الفن أبرزهم: هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، دارت قصته في إطار كوميدي، حول الشيف أبو المجد الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ أبو المجد في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي الشاب الذي يعمل على عربية كبدة، ويرفض صبحي العمل في مطعم «أبو المجد» لأنه كان سيفتتح مطعمه الخاص، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل ليكون فريق عمل خاص.

وايضا شاركت في مسلسل المعلم بطولة كلا من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، طارق النهري، من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، ودارات احداثه حول تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار، يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير منالخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن.