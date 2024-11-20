بلال صبري يعلن موعد عرض "أوراق التاروت"

أكد المنتج بلال صبري أن فيلمه المنتظر "أوراق التاروت" سيُعرض في 10 يناير المقبل، مُشيدًا بأداء طاقم العمل المميز الذي يضم كوكبة من النجوم، وفي مقدمتهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، ومي سليم.

وأوضح بلال خلال تكريمه في أحد المهرجانات أن الشائعات التي ترددت حول منع الفيلم أو إيقافه لا أساس لها من الصحة، وأن الفيلم سيعرض كما هو مخطط له.

وتجسد رانيا يوسف في "أوراق التاروت" شخصية امرأة تعيش أزمة نفسية حادة بعد حادث مفاجئ يغير مجرى حياتها تمامًا ويعرضها لسلسلة من المشكلات العاطفية والاجتماعية، في حين تقدم سمية الخشاب دورًا محوريًا آخر يتفاعل مع الأحداث بطريقة تثير الفضول، بينما تبرز مي سليم في شخصية معقدة مليئة بالصراع الداخلي، مما يساهم في تعميق حبكة الفيلم ويجعل الأحداث أكثر إثارة.



ومن المشاهد المميزة في الفيلم، يظهر مشهد يجمع بين رانيا يوسف وسمية الخشاب، حيث تتنزه كل منهما مع حيوان أليف (كلب وقطة)، في مشهد فكاهي يعكس التباين في شخصياتهن، وفي تعليق لها على هذا المشهد، قالت رانيا يوسف مازحة: "هي الرجالة خلصت عشان نجيب كلب؟"، مؤكدة أن المشهد لا يحتوي على أي إساءة أو لقطات صادمة كما أشيع.

ويعتبر "أوراق التاروت" فيلمًا تشويقيًا يتناول قصة ثلاث فتيات تعرضن لحادث مأساوي، وتكشف الأحداث كيف أثرت تلك الحادثة في حياتهن بطرق غير متوقعة، ما يخلق صراعًا داخليًا وخارجيًا يعكس عمق الشخصية الإنسانية.



يشارك في الفيلم أيضًا محمد عز، عبد العزيز مخيون، أحمد التهامي، محمد خميس، محمد الشقنقيري، يوسف منصور، وكنزي رماح، بوسي شاهين، ووائل متولي. ويعد الفيلم إضافة قوية للسينما العربية بما يقدمه من قصة مشوقة وأداء متميز من نجومه.

يشار أن فيلم "أوراق التاروت" يُعد واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة في الفترة المقبلة، بفضل الحبكة المثيرة والأداء القوي من طاقم العمل، مما يجعله من الأعمال السينمائية التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.