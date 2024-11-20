ريال مدريد يخطط لـ إعارة لاعبه الواعد

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أن النادي الإسباني ريال مدريد يخطط لفتح الباب أمام نجمه البرازيلي الشاب إندريك،  خروجه على سبيل الإعارة خارج من أجل المشاركة في المباريات.

ريال مدريد يخطط لـ إعارة إندريك

وقد تعاقد ريال مدريد مع إندريك قبل عامين قادم من بالميراس البرازيلي، وانضم فعليًا للفريق في صيف 2024، ومنذ مجيئه لم يحصل على فرص مشاركة كبيرة.

وأضافت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بسبب عدم مشاركته، فالحل الأفضل الذي استقرت عليه إدارة ريال مدريد، هو خروج  اللاعب على سبيل الإعارة في انتقالات الشتوية القادمة،لاعطائه الفرصة في النمو والتطور من خلال اللعب بشكل ثابت في أوروبا.

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واكدت الصحيفة الإسبانية، أنه هناك ثلاثة أندية أوروبية مهتمة باستعارة إندريك، على رأسهم روما الإيطالي، حيث طلب المدرب الجديد كلاوديو رانييري بتواجد مهاجم صريح.

وأنهت "سبورت" التقرير، أن فريق ساوثامبتون الإنجليزي وبلد الوليد الإسباني، يرغبان أيضًا في الاستفادة من خدمات إندريك.

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