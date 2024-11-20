منتخب المغرب يصعد رسميًا إلى بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا بعد الفوز على ليبيا

الفجر الرياضي
المغرب
المغرب

انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين المغرب وليبيا، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما، والتي من المقرر أن تقام العام المقبل في كوت ديفوار.

وحقق المنتخب المغربي فوزا هاما على نظيره المنتخب الليبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الرياضي لنادي الشباب المحمدية.

ملخص مواجهة المغرب وليبيا في تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عامًا

افتتح المنتخب المغربي أولى أهدافه في اللقاء عن طريق إسماعيل العود في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء سددها العود بطريقة متقنة على يسار حارس مرمى منتخب ليبيا.

وفي الدقيقة 60، أضاف المنتخب المغربي ثاني أهدافه، عن طريق المهاجم المميز زياد باها من ركلة جزاء، نفذها باها بشكل مميز على يمين الحارس.

txt

عاجل.. أول تعليق من أحمد الكأس بعد فوز منتخب مصر أمام تونس

txt

منتخب مصر للشباب يهزم ليبيا بهدفين ويبقي على آماله في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ويتصدر المنتخب المغربي الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب التونسي، والذي يحتل الوصافة بنفس عدد النقاط.

وبتلك النتيجة، يصعد المنتخب المغربي إلى بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، بينما يحتاج منتخبنا الوطني المصري للفوز أو التعادل في المباراة القادمة أمام المنتخب الليبي لخطف بطاقة التأهل الثانية.

وجاء ترتيب تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عامًا، كما يلي-

▪︎المركز الأول - المغرب - 7 نقاط.

▪︎المركز الثاني - تونس - 7 نقاط.

▪︎المركز الثالث - مصر - 6 نقاط.

▪︎المركز الرابع - الجزائر - 3 نقاط.

▪︎المركز الخامس - ليبيا - 0 نقطة.
 

الأمم الأفريقية المغرب وليبيا المغرب المنتخب الليبي المنتخب المغربي بطولة أمم أفريقيا بطولة الأمم الإفريقية تصفيات شمال افريقيا منتخب ليبيا منتخب المغرب

مواد متعلقة

بمشاركة الدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

نشرة منتصف اليوم.. زيزو يقترب من التجديد والزمالك يحصل على باقي مستحقاته.. الأهلي يحدد موقف وسام أبو علي وريال مدريد يلغي صفقة المدافع
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد فوز منتخب مصرعلى ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل

عاجل.. أول تعليق من أحمد الكأس بعد فوز منتخب مصر أمام تونس

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ريال مدريد يخطط لـ إعارة لاعبه الواعد

والد اللاعب محمد شوقي: أنا مصدوم منذ وفاة نجلي وهذه رسالتي لوزير الرياضة