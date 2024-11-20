والد اللاعب محمد شوقي: أنا مصدوم منذ وفاة نجلي وهذه رسالتي لوزير الرياضة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث شوقي السوداني والد اللاعب محمد شوقي، الذي توفى بعد أيام من سقوطه في أرضية ملعب مباراة كفر الشيخ والقزازين ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

والد محمد شوقي: نجلي لم يعاني تمامًا من أي مشاكل صحية

وقال والد محمد شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "محمد عاشق لكرة القدم منذ أن كان في رابعة ابتدائي وكان من ناشئين فريق غزل المحلة".

وأضاف: "نجلي لم يعاني تمامًا من أي مشاكل صحية على الإطلاق ولم يتعرض لمثل هذا السقوط طوال حياته".

وأكمل: "كنت أشاهد المباراة رفقة أخيه وتفاجئت بسقوط محمد ثم قرأت في الاخبار ببلع لسانه وتلقيت صدمة كبيرة عندما قرأت خبر وفاة نجلي على السوشيال ميديا".

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واختتم حديثه قائلًا: "أطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمسؤولين عن الكرة المصرية وجميع اللاعبين، بدعم زوجة إبني لأنها حامل حاليًا ولديه طفل 3 سنوات، مولود بعيب خلقي في القلب وأجرى عملية قلب مفتوح، كما أنه كان يصرف مبالغ ضخمة من أجل علاج نجله شهريا".
 

الشباب والرياضة الكرة المصرية خالد الغندور وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة محمد شوقي

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