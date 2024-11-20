ستاد القاهرة: لم نقصر مع حسام حسن وهذه أسباب عدم استضافة مباراة بوتسوانا

علق مصدر مسؤول بهيئة ستاد القاهرة، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وغضبه من عدم استضافة الملعب لمباراة بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

وقال المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لم نقصر مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وزراعة البذرة الشتوية الخاصة بأرضية الملعب، السبب في عدم استضافة مباراة بوتسوانا".

وأضاف المصدر:"قررنا تأجيل زراعة البذرة الشتوية حتى يوم ٣٠ أكتوبر الماضي، لاستضافة حدث عالمي وهو مباراة الأهلي والعين الإماراتي قبلها ب٢٤ ساعة".

وتابع المصدر:"الشركة المسؤولة عن زراعة البذرة الشتوية طلبت البدء في الزراعة بداية من يوم ٣٠ لأن البذرة ستحتاج من ١٥ ل٢٥ يوم، وفي نفس الوقت البداية تكون قبل ٥ نوفمبر الجاري، لأن بعد هذا الموعد درجة الحرارة ستنخفض وستؤثر على ظهور البذرة بشكل سريع".

وأكمل المصدر:"ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة والملعب سيكون جاهزا بداية من مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الأسبوع المقبل".