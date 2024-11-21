النظم السياسية ندوة تثقيفية بمركز شباب الجوابر بميت سلسيل في الدقهلية

نفذ مركز الجوابر التابع لإدارة شباب ميت سلسيل في محافظة الدقهلية، ندوة تثقيفية بعنوان مناقشة النظم السياسية،بمشاركه 25 برلماني الشباب من أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب، ذلك ضمن خطة التثقيف السياسى الحملة القومية لتنمية الوعى السياسي وتعزيز المشاركة السياسية،وفى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بحضور مني جوده مدير عام ادارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، وإيهاب شعير مدير عام إدارة شباب ميت سلسيل، والدكتور محمد حجازي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد فتحي مسؤل البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، وسعدية ابراهيم رئيس الوحدة المحلية ب الجوابر، وسماح القصبي رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة، وسهير محمود مدير مركز الشباب والهيكل التنفيذي بمركز الشباب بحضور (25 ) برلماني الشباب من أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.

تحدث الاستاذ الدكتور محمد حجازي دكتور بالعلوم السياسية بجامعة بني سويف، عن النظام السياسي هو نظام اجتماعي يقوم بعدة أدوار أو وظائف متعددة استنادا إلى سلطة مخولة له أو قوة يستند إليها - منها إدارة موارد المجتمع وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي وتحقيق أكبر قدر من المصالح العامة والعمل على الحد من التناقضات الاجتماعية.

كما تناول الحديث عن وظائف النظام السياسي يلعب دورًا هامًا في رسم أبعاد المجتمع،من حيث الأهداف والمساعي التي تحقق الرفاهية والأمن لأفراد المجتمع والدولة كاملة. صهر طاقات أفراد المجتمع ضمن بوتقة خادمة للمجتمع، تضمن تعزيز دور أبنائه في السعي نحو الرفاهية والأمان وتحقيقهما يؤدي دورًا بارزًا في دمج عناصر المجتمع وتكييفها مع بعضها البعض، سعيًا لتحقيق المصلحة العامة.

وفي نفس السياق تحدث عن أنواع الأنظمة السياسية الثلاثة وفقا لخوان خوسيه لينز، أستاذ جامعة ييل، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأنظمة السياسية اليوم: الديمقراطيات، والأنظمة الشمولية، وبين هذين النوعين، الأنظمة الاستبدادية (ذات الأنظمة الهجينة).

ياتي تنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وايمان عبد الجابر رئيس الاداره المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، ورندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة التنفيذ منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، وايهاب شعير مدير عام الإدارة.

جانب من الندوة

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