صابر الرباعي لـ الفجر الفني: 'حفل ليبيا استثنائي يعكس حب الشعب للفن والموسيقى'

حقق الفنان التونسي صابر الرباعي نجاحًا كبيرًا في حفله الذي أقيم في ليبيا، ضمن فعاليات مهرجان درنة الزاهرة، لقد كانت الأجواء رائعة، حيث توافد العديد من محبي الفن والموسيقى للاستمتاع بأداء صابر الرباعي الذي يتميز بصوته العذب وأسلوبه الفريد، وقد استطاع الرباعي أن يلامس قلوب الحضور، حيث تفاعلوا معه بشكل كبير، مرددين أغانيه الشهيرة التي تميزت بالكلمات العاطفية والألحان الجذابة.

في تصريح خاص لموقع الفجر الفني، أعرب صابر الرباعي عن شكره وامتنانه للشعب الليبي على الاستقبال المميز والراقي الذي حظي به خلال إحيائه هذا الحفل، حيث قال: "شكرًا للشعب الليبي الحبيب على هذه الحفاوة الكبيرة. لقد شعرت كأني في بيتي وسط عائلتي. حفلاتي في ليبيا دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا، وهذا ما يجعلني أعود إليكم بكل شغف".

مسيرة صابر الرباعي

المسيرة الفنية لصابر الرباعي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، حيث أبدع في تقديم العديد من الألبومات والأغاني التي حققت نجاحات واسعة. بدأ مسيرته الفنية في أوائل التسعينات، ومنذ ذلك الحين، أصبح واحدًا من أبرز الأسماء في الساحة الفنية العربية. يتميز صابر بقدرته على دمج الأنماط الموسيقية المختلفة، من الموسيقى الشعبية التونسية إلى الأغاني الرومانسية، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي.

كما يُعرف الرباعي بتقديمه للأغاني التي تحمل رسائل إنسانية وعاطفية، وقد حصد العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإبداعه ومساهمته في إثراء الساحة الفنية. إن نجاح حفله في درنة هو جزء من مسيرته المضيئة، ويعكس مدى ارتباطه بجمهوره الذي يحبه ويقدره بشغف.