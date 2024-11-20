عاجل.. مفاجأة في سعر الذهب مصر

أسعار الذهب في مصر استمرت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها خلال منتصف التداولات في السوق المحلية.

أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر:

• عيار 21: سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 30،040 جنيهًا، مع وزن 8 جرامات.

• عيار 24: بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 34،328 جنيهًا.







أسعار أعيرة الذهب (بيع):

• عيار 24: وصل سعر الجرام إلى 4،292 جنيهًا.

• عيار 21: بلغ سعر الجرام 3،755 جنيهًا.

• عيار 18: سجل سعر الجرام 3،218 جنيهًا.

• عيار 14: بلغ سعر الجرام 2،503 جنيهات.





أسعار سبائك الذهب:





• سبيكة وزن 2.5 جرام: بلغت قيمتها 10،727 جنيهًا.

• سبيكة وزن 5 جرامات: سجلت نحو 21،455 جنيهًا.

• سبيكة وزن أونصة (31.1 جرام): بلغت 133،450 جنيهًا.





ملحوظة: هذه الأسعار تمثل قيمة الذهب الخام بدرجة نقاء 99.9% دون إضافة مصنعية أو رسوم أخرى.