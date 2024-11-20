حقيقة موافقة ريال مدريد على إعارة إندريك إلى ساوثهامبتون

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، حقيقة اقتراب البرازيلي إندريك من الانتقال إلى صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي.

رومانو: انتقال إندريك إلى ساوثهامبتون غير صحيح

زعمت تقارير صحفية إنجليزية إن نادي ساوثهامبتون يقترب من ضم إندريك لصفوفه على سبيل الإعارة من ريال مدريد في انتقالات يناير المقبل.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن ما يتردد حول إندريك غير صحيح إطلاقًا.

وأوضح رومانو: “لم يقم ريال مدريد بتفعيل أي خطة لإعارة إندريك في يناير، واللاعب لا يخطط للمغادرة”.

وواصل الصحفي الإيطالي، قائلًا: “التقارير الواردة من إنجلترا حول انتقال إندريك على سبيل الإعارة إلى ساوثهامبتون ليست صحيحة على الإطلاق”.