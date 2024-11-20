حقيقة موافقة ريال مدريد على إعارة إندريك إلى ساوثهامبتون

الفجر الرياضي
إندريك
إندريك

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، حقيقة اقتراب البرازيلي إندريك من الانتقال إلى صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي.

رومانو: انتقال إندريك إلى ساوثهامبتون غير صحيح

زعمت تقارير صحفية إنجليزية إن نادي ساوثهامبتون يقترب من ضم إندريك لصفوفه على سبيل الإعارة من ريال مدريد في انتقالات يناير المقبل.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن ما يتردد حول إندريك غير صحيح إطلاقًا.

txt

ريال مدريد يخطط لـ إعارة لاعبه الواعد

txt

مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على صفقة مجانية

وأوضح رومانو: “لم يقم ريال مدريد بتفعيل أي خطة لإعارة إندريك في يناير، واللاعب لا يخطط للمغادرة”.

وواصل الصحفي الإيطالي، قائلًا: “التقارير الواردة من إنجلترا حول انتقال إندريك على سبيل الإعارة إلى ساوثهامبتون ليست صحيحة على الإطلاق”.

أخبار سوق الانتقالات البرازيلي إندريك ساوثهامبتون الانجليزي ساوثهامبتون ريال مدريد رومانو فابريزيو رومانو اعارة اندريك

مواد متعلقة

موقف لامين يامال من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

آرسنال يستهدف ضم نجم ريال مدريد في يناير

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد فوز منتخب مصرعلى ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

خلافات جيرة.. التحقيق مع عاطل لاتهامه بالتعدي على مُدرس في العجوزة

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

خالد الغندور: كولر يتمسك بحمزة علاء ويرفض إعارته

صابر الرباعي لـ الفجر الفني: 'حفل ليبيا استثنائي يعكس حب الشعب للفن والموسيقى'

وكيل صحة سوهاج يكرم مسئولي خدمة المواطنين من فعاليات البرنامج التدريبي