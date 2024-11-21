عاجل - أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: تحديث شامل لعيارات الذهب والأوقية بالدولار والريال

يقدم التقرير تحديثًا شاملًا لأسعار الذهب في السعودية ليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مع تسليط الضوء على أسعار عيارات الذهب المختلفة (24، 21، 18) وسعر الجنيه الذهب والأوقية بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 : 320.00 ريال (85.16 دولار).

: 320.00 ريال (85.16 دولار). عيار 21 : 280.00 ريال (74.52 دولار).

: 280.00 ريال (74.52 دولار). عيار 18 : 240.00 ريال (63.86 دولار).

: 240.00 ريال (63.86 دولار). الجنيه الذهب : 2240 ريال (595.32 دولار).

: 2240 ريال (595.32 دولار). سعر الأوقية عالميًا: 2651 دولار.

معلومات هامة عن أسعار الذهب

الأونصة تزن عالميًا 31.1034768 جرام، لكن قد تختلف الأوزان في بعض الموازين الأخرى.

تقلب أسعار الذهب محليًا وعالميًا يعتمد بشكل كبير على حركة الدولار، حيث أن العلاقة بينهما عكسية.

تؤثر البيانات الاقتصادية الصادرة من الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، بشكل كبير على أسعار العملات والذهب.

العوامل المؤثرة محليًا وعالميًا