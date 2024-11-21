عاجل| بعد قراره الأخير.. البنك المركزي يكشف أرقام مذهلة بشأن تطبيق "إنستا باي"

أعلن المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع الإلكتروني، أن تطبيق "إنستا باي" يحقق نموًا ملحوظًا وحاز على ثقة كبيرة من العملاء.

وأوضح "نصر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن عدد مستخدمي التطبيق بلغ 11.5 مليون عميل، مما يجعله أحد أكبر التطبيقات الرائدة في مجال التحويلات المالية الإلكترونية.

قفزة في عدد وقيمة المعاملات

وكشف نصر عن أرقام مذهلة تعكس مدى الإقبال على التطبيق، حيث ارتفعت قيمة العمليات المنفذة عبر "إنستا باي" من 800 مليار جنيه خلال 400 مليون معاملة في عام 2023 إلى 2.7 تريليون جنيه من خلال مليار ونصف معاملة في عام 2024.

واعتبر هذه الأرقام دليلًا قويًا على ثقة المواطن المصري في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن التطبيق يتماشى مع إستراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

ترويج مستمر وتشجيع المستخدمين

وأكد أن الخدمة متاحة حاليًا بالمجان ضمن حملة ترويجية لتشجيع المزيد من المصريين على استخدامه. متابعًا "إقرار أي رسوم على المعاملات عبر التطبيق سيكون بناءً على قرار من البنك المركزي."

توسعات مستقبلية لدعم العملاء

وأوضح نصر أن التطبيق يضم تعاقدات واسعة مع البنوك المصرية، مشيرًا إلى احتمالية توفير تخفيضات إضافية بالتنسيق مع البنوك لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمة.

واختتم حديثه قائلًا إن "إنستا باي" يمثل مكسبًا إستراتيجيًا للقطاع المصرفي ودليلًا على تقدم مصر في مجال المدفوعات الرقمية.