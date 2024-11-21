عاجل - حقيقة تبكير موعد صرف رواتب الضمان والتقاعد لشهر ديسمبر: تفاصيل رسمية

أثارت أخبار متداولة جدلًا واسعًا حول صدور أوامر ملكية بتبكير موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد لشهر ديسمبر، إلى جانب صرف منحة بدل غلاء المعيشة. في هذا التقرير نستعرض الردود الرسمية من الجهات المختصة لتوضيح الحقيقة.

موعد صرف رواتب الضمان والتقاعد لشهر ديسمبر

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد أن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد (مدنيين وعسكريين) سيكون في موعده المحدد، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، دون أي تغيير. وشددت الجهات على أن الأخبار المتداولة عن التبكير مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

هل ستعود منحة بدل غلاء المعيشة؟

نفت الجهات المختصة صحة الأنباء حول إعادة صرف منحة بدل غلاء المعيشة، مؤكدة أنه لم تصدر أي أوامر ملكية بهذا الشأن منذ إيقافها عام 2020.

مواعيد صرف الرواتب والدعم لشهر ديسمبر