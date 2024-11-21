سيارة تويوتا فورتشنر 2025: مزيج من الفخامة والقوة لعشاق الدفع الرباعي

سيارة تويوتا فورتشنر 2025 تأتي بمواصفات متميزة، تجعلها من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) وأكثرها طلبًا في فئتها. تقدم السيارة أداءً قويًا بفضل محركها المتين وتصميمها الفاخر، مما يجعلها الخيار الأمثل للقيادة على الطرق الوعرة أو أثناء السفر العائلي.

المواصفات الخارجية لتويوتا فورتشنر 2025

تصميم SUV رياضي وأنيق.

مصابيح LED للرؤية المثالية.

أبعاد السيارة: طول 4795 ملم، عرض 1855 ملم، ارتفاع 1835 ملم.

جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة.

القوة والأداء

محرك بنزين بقوة 164 حصان.

نظام دفع خلفي يناسب التضاريس الصعبة.

استهلاك وقود اقتصادي بمعدل 10.7 كم/لتر.

ناقل حركة أوتوماتيكي وسعة خزان وقود 80 لترًا.

التصميم الداخلي

مقاعد بتحكم كهربائي لتوفير الراحة.

نظام تكييف متكامل للمقاعد الأمامية والخلفية.

إضاءة داخلية LED وعجلة قيادة جلدية مزودة بأزرار تحكم.

شاشة معلومات متطورة ونظام صوت عالي الجودة مزود بـ 6 سماعات.

أسعار تويوتا فورتشنر 2025