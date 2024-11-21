إصابة 10 أشخاص بالطريق الصحراوي الغربي بمركز المنشأة بسوهاج

شهد طريق الصحراوى الغربى دائره مركز المنشأة حادث مروع مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى سوهاج الجامعى الجديدة لتلقي العلاج اللازم إثر اصطدام سيارة نقل بميكروباص.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغ من غرفه عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الصحراوى الغربى دائرة المركزنتيجة سير السيارة الأولى فى الاتجاة المعاكس واصدمها بالمواجهة بالسيارة المواجهة طرفي الحادث السيارة النقل قيادة المدعو "بركات.م.م" 33 سنه سائق، ومقيم اسيوط، السياره الميكروباص قيادة المدعو "محمود.ع.ع" 27 سنة سائق ومقيم مركز جهينة.

نجم عن الحادث إصابة كل من:

قائد السيارة الأولى كسور مضاعفة بالسقين واشتباة مابعد الارتجاج.

قائد السيارة الثانية "اشتباة كسر بالساق اليمنى والذراع الأيمن.

وأصابه المدعو "على.ع.ع" 28سنه سائق،ومقيم دائره مركز دار السلام بكدمات متفرقة بالجسم، والمدعو "محمد.م.ا" 16 سنه عامل ومقيم مركز جهينة، اشتباة كسر بالفك السفلى وجروح قطعية بالساقين، والمدعو "محمود.ع.ع" 55 سنه عامل ويقيم مركز جهينة،كسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية متفرقة بالجسم، والمدعو "عمر.ا.ا "17 سنه عامل ومقيم مركز المراغه، كسر مضاعف بالساق الايسر وآخر بالذراع الأيسر، والمدعو "ممدوح.س.ع" 47سنه صياد ومقيم اسيوط، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، والمدعو "حسين.ع.م "36 سنه صياد ومقيم اسيوط، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم،والمدعو "سلامه.ع.ع" 28 سنه صياد، ومقيم مركز ساقلتة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى،والمدعو "أسامة.م.ح" 28 سنه عامل، ومقيم مركز ساقلتة، جرح قطعى بفروة الرأس، جميعهم من مستقلى السيارة الثانية الميكروباص.

تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، وأفاد قائدى السيارتين والمصابين بمضمون ماسبق ونفو الشبهة الجنائية وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.