مصرع طفلة سنتين سقطت بالخطأ من الدور العلوى بمركز دار السلام بسوهاج

لقيت طفله مصرعها فى العقد الأول من العمر،تبلغ سنتين، بمركز دار السلام،اثناء اللهو واللعب سقطت من الدور الثالث العلو فى منور المنزل،مما أدى إلى وفاتها فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى بوصول الطفلة" أسيل.ع.ع" سنتين ومقيمه دائرة المركز،جثة هامدة،ادعاء سقوط من علو.

وبسؤال والدها المدعو "عبدالهادى.ع.ح" 53 سنه موظف،ومقيم بذات الناحية،اثناء لهو نجلته أعلا الطابق الثالث غير مسور،بمنزلهم المكون من ثلاث طوابق اختل توازنها وسقط أرضا بمنور المنزل،مما أدى إلى وفاتها فى الحال،ولم يتهم بالتسبب فى ذلك،ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة،ادى إلى هبوط حاد فى الدوره الدمويه،حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.