وفاة مدير عام إدارة أسيوط التعليمية إثر تعرضه لغيبوبة سكر أثناء تقديمه واجب العزاء فى نجل وكيل وزارة التعليم

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على نعمان مدير عام
على نعمان مدير عام إدارة أسيوط التعليمية

 

 

 

 

توفى على نعمان مدير عام إدارة أسيوط التعليمية أثر تعرضه لغيبوبة سكر أثناء تقديمه واجب العزاء فى نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمركز البدارى بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوفاه على نعمان مدير عام إدارة أسيوط التعليمية إثر تعرضه لغيبوبة سكر أثناء تقديمه واجب العزاء فى نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمركز البدارى 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة البداري وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وفاه على نعمان مدير إدارة أسيوط التعليمية إثر تعرضه لغيبوبة سكر أثناء تقديمه واجب العزاء فى نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمركز البدارى 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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