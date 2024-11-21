تطورات جديدة في مستقبل زيزو مع الزمالك

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الزمالك يرحب بالتجديد للنادي في الفترة المقبلة والاستمرار مع القلعة البيضاء.

وكشفت بعض الأنباء في الفترة الأخيرة عن طلب زيزو مبلغ يتخطى 80 مليون جنيه من أجل تجديد عقده مع الفارس الأبيض.

تصريحات الإعلامي إسلام صادق

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: ما علمته أن وسطاء من نادي بيراميدز تواصلوا مع والد زيزو لشراء اللاعب خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لأي فريق.

وأضاف: رغبة زيزو هي التجديد للزمالك في الفترة المقبلة ومجلس القلعة البيضاء يعمل على حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.