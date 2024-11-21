موعد مباراة ليفربول القادمة أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لخوض مباراة صعبة أمام نظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، يوم الأحد المقبل الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون،، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في البريميرليج

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي.