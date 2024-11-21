موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
الأهلي السعودي
الأهلي السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الفيحاء، مساء غدا الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الفيحاء، مساء غدا الجمعة، في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضي.

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وستنطلق صافرة مباراة الاهلي ضد الفيحاء، في تمام الساعة 4:50 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفيحاء في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي، وستنقل مباراة الاهلي ضد الفيحاء عبر قناة SSC 1HD.

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