عاجل - بتخفيضات 20%.. "القاهرة" تنظم سوق اليوم الواحد بحلوان لتوفير السلع

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سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد في محافظة القاهرة

تنظم محافظة القاهرة غدا الجمعة، بالتعاون مع وزارة التموين، سوق اليوم الواحد بحى حلوان، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بتخفيضات 20%، حيث أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أنه تماشيًا مع هذا التوجه تقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق مبادرة أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة.

وأضاف محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد الذى أقامته المحافظة بمدينة نصر يوم الجمعة الماضى شهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم توفير 4 قطع أراضى بالمرج، والسلام، و15 مايو، والحى العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، بالإضافة لإقامة سوق اليوم الواحد بحى حلوان يوم الجمعة القادم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تبدأ من 20% مقارنة بأسعار السوق.

 

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