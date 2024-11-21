موعد مباراة الهلال والخليج القادمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة الهلال والخليج وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موقف الهلال والخليج في جدول الدوري السعودي

احتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 96 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 31 مباراة وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر أية مباراة.

في حين احتل الخليج المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 37 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 15 مباراة.

فاز الهلال على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري السعودي كما فاز الخليج على الفتح بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل الهلال المركز الأول برصيد 28 نقاط في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الخليج المركز السادس في جدول الدوري السعودي برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والخليج يوم السبت 23 نوفمبر 2024 على ملعب مدينة الخليج معقل الخليج وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الهلال والخليج عبر قناة 1 SSC Sports HD.