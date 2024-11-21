إسلام الشاطر يعلق على فوز منتخب مصر في تصفيات شمال إفريقيا: نظام البطولة غير عادل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

علق إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب، على فوز الفراعنة الصعب على نظيره المنتخب الليبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات تصفيات كأس شمال إفريقيا للشباب.

إسلام الشاطر يعلق على فوز منتخب مصر أمام ليبيا

وقال إسلام الشاطر في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" سعيد بالفوز وأبارك للاعبين، ولكن حتى الآن لم نحقق أي شيء، كان من الممكن أن نفوز بنتيجة أكبر من ذلك" 

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وتابع، "سننتظر نتائج المباريات المقبلة في البطولة، والتي ستساعدنا على التأهل في حال الفوز على تونس في المباراة الأخيرة".

وأشار: ليس من المعقول أن نكون في عام 2024 وعلى مشارف الدخول إلى عام 2025، ولا يوجد تقنية الفار في تصفيات شمال إفريقيا ".

واستكمل:" وليس من المنطقي كذلك، أننا حتى الآن لا نعلم أين ستقام بطولة إفريقيا للشباب".

وعن إصابة محمد السيد، أوضح إسلام الشاطر:" اللاعب يعاني من إصابة في مشط القدم، وسيتم إجراء أشعة له اليوم الخميس، والتي ستحدد إمكانية مشاركته في مباراة تونس من عدمها ".

وأتم:" نخوض تصفيات شمال إفريقيا وسط أجواء صعبة للغاية، بداية من عدم الإعداد بشكل جيد للمباريات، لأنها جاءت فجأة، وحتى سوء الحظ الذي يحالفنا في الفترة الأخيرة؛ بالإضافة إلى نظام البطولة الغسر عادل".

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