عاجل - أسرع قطارات السكة الحديد.. "الفجر" تنشر مواعيد وأسعار قطار تالجو

أعلنت هيئة السكة الحديد، مواعيد وأسعار قطار تالجو الذي يُعد الأسرع على خطوطها، والذي يعمل على خطي "القاهرة - أسوان" و"القاهرة - الإسكندرية"، مع تحديد محطات الوقوف لكل خط. ويتميز القطار بالسرعة العالية والخدمات المتميزة.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية:

القطار رقم 2025 : يقوم من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

: يقوم من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا. القطار رقم 2023 : يقوم من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

: يقوم من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً. القطار رقم 2027: يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية - القاهرة

القطار رقم 2022 : يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 9:30 صباحًا (أيام الجمعة والعطلات).

: يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 9:30 صباحًا (أيام الجمعة والعطلات). القطار رقم 2024 : يقوم من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

: يقوم من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً. القطار رقم 2026: يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية

الدرجة الأولى : 275 جنيهًا.

: 275 جنيهًا. الدرجة الثانية: 175 جنيهًا.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان

القطار رقم 2030 : يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

: يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي. القطار رقم 2031: يقوم من أسوان الساعة 7:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

محطات الوقوف على خط القاهرة - أسوان

ويشمل القطار خلال رحلتي الذهاب والعودة المحطات التالية: "الجيزة - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - إدفو - كوم أمبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان