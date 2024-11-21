أسعار الفاكهة اليوم الخميس 21-11-2024 في قنا

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بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:

موز بلدى                              20 جنيه

طبق بلح رملى(كيلو)            40 جنيه

تفاح اصفر لبناني              70 جنيهًا

تفاح احمر لبنانى.             70 جنيهًا

شهد عراقي.                           جنيهًا 

بلح اسود تلاجات                  25 جنيه 

كاكا بناتى.                             40 جنيه 

قشطة عبدالرازق فاخر           100جنيه 

رمان سكرى                           40 جنيه 

جوافه بناتى                           25 جنيه

كمثرى.                                   60 جنيه

برقوق اسود.                          120جنيه 

بلح سيوه                                 

بلح برحى.                                110جنيه

مانجو كيت اسمعلاوى               50 جنيه 

كيلو دراجون فروت(التنين).        جنيها 

تين برشومى.                          30 جنيه

برتقال بصرة اصفر              20 جنيه     

برتقال بلدى عصير               50 جنيهًا

كرتونةتفاح سورى احمر3.5 ك   225 جنيه

كرتونة تفاح سورى اصفر 3.25 ك 200 جنيه

عنب كرمسون احمر.               60 جنيه

عنب بناتى اسود.                  70 جنيه 

عنب جنكليز                       20جنيه       

تفاح اصفر ايطالى.               90 جنيه 

تفاح سكرى ايطالى.             90 جنيه 

كنتالوب عريشى.                 25 جنيه

واحده اناناس سكرى            200جنيه 

كيلو كيوى ايرانى               150 جنيه   

أفوكادو مستورد.      200 جنيه (مش مصرى)   

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