عاجل - "البنك المركزي" يعلن رسميا تفعيل خدمة التحويل عبر "إنستاباي" من الخارج لحظيا بالمجان

الاقتصاد
البنك المركزي يعلن
"البنك المركزي" يعلن رسميا تفعيل خدمة التحويل عبر "إنستاباي"

قال المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، إن تطبيق إنستاباي أُطلق في 2022 لخدمة المواطنين وفي إطار سياسات التحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليونًا.

وتابع «نصر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم تنفيذ 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه العام الماضي، متوقعًا الوصول إلى 2.7 تريليون جنيه من خلال 1.5 مليار عملية خلال 2024.

وأوضح أن البنك المركزي يعمل على التطوير في مجال المدفوعات، لتصل إلى العاملين بالخارج، موضحًا أن العميل سيكون قادرًا على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي.

وأوضح أنه يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت، مضيفا أن المواطن بالخارج سيقوم بالذهاب إلى شركة تحويل الأموال وعمل خدمة «تحويل لحظي» إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي، موضحا أن الخدمة طُبقت بشكل تدريجي وستكون متاحة قريبا.

وتابع: «البنوك ستبدأ حملات التوعية، للاستفادة من تلك الخدمة، حيث سيتمكن العميل من الحصول على الخدمة قريبا، وستكون بالمجان».

وأوضح أنه منذ بداية العام حتى أغسطس 2024، وصل إجمالي قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى 18.1 مليار دولار.

 

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عاجل - "البنك المركزي" يعلن رسميا تفعيل خدمة التحويل عبر "إنستاباي" من الخارج لحظيا بالمجان

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