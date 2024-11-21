تسريبات حول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان: التفاصيل والخلافات

تصدرت وسائل إعلام إسرائيلية تسريبات حول مسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان.

يشمل الاتفاق عدة بنود رئيسية تتعلق بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وآليات مراقبة الانتهاكات، ودور المجتمع الدولي في ترسيم الحدود البرية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري مستمر وتأثيرات إنسانية كبيرة.

أبرز بنود الاتفاق وفق التسريبات

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي:

الاتفاق يمنح إسرائيل مهلة تصل إلى 60 يومًا لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

تلتزم إسرائيل بعدم شن عمليات داخل لبنان، بما يشمل الأهداف المدنية والحكومية.

ضمانات أمريكية:

يشمل الاتفاق ملحقًا إضافيًا يضمن دعم الولايات المتحدة لحرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاكات للاتفاق.

واشنطن تلتزم بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن حدودها الشمالية وضمان أمنها.

انتشار الجيش اللبناني:

انتشار الجيش اللبناني على جميع المعابر البرية والبحرية، الرسمية وغير الرسمية.

إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق، مع الإشراف على تفكيك البنى التحتية للإرهاب.

مفاوضات ترسيم الحدود:

فتح باب المفاوضات غير المباشرة بوساطة دولية لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وفق الخط الأزرق.

نقاط الخلاف الرئيسية

حق إسرائيل في التحرك العسكري: اعتراض لبنان على منح إسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية، معتبرة ذلك ذريعة لتدخلات مستقبلية. دور الولايات المتحدة: إشراف واشنطن على لجنة مراقبة الانتهاكات يثير مخاوف لبنانية من انحياز اللجنة لصالح إسرائيل.

أسئلة محورية