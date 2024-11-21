حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: أجواء مستقرة وانخفاض مرتقب في درجات الحرارة

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الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا على معظم أنحاء الجمهورية، مع توقعات بظهور نشاط للرياح بشكل متقطع وزيادة فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

نهارًا:

  • درجات الحرارة معتدلة على جميع الأنحاء، مع شعور نسبي بالاستقرار.
  • فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ليلًا:

  • الطقس مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

الرياح:

  • تنشط الرياح بشكل متقطع على مناطق غرب البلاد، ما قد يعزز الشعور ببرودة الطقس.

بيان بدرجات الحرارة اليوم

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2618
الإسكندرية2715
مطروح2715
بورسعيد2516
السويس2715
شرم الشيخ2719
الغردقة2818
كاترين197
أسوان2715
الأقصر2814

 

توقعات الأرصاد حتى نهاية نوفمبر

  • انخفاض في درجات الحرارة:
    بدءًا من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، ستنخفض درجات الحرارة بمقدار 3-4 درجات مئوية على كافة الأنحاء.
  • منخفض جوي جديد:
    تتوقع خرائط الطقس استقبال منخفض جوي يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

نصائح للأيام المقبلة

  1. ارتداء ملابس خريفية ثقيلة خلال الليل والصباح الباكر لتجنب البرودة.
  2. متابعة تحديثات الطقس اليومية خصوصًا في ظل احتمالية تغير الظروف الجوية بسبب المنخفض الجوي القادم.
  3. الحذر أثناء القيادة في المناطق الساحلية حال سقوط أمطار.
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