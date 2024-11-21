عاجل - قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنوك المصرية، حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 13.27 جنيه للبيع و13.23 جنيه للشراء.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري : 13.27 جنيه للبيع، 13.23 جنيه للشراء.

: 13.27 جنيه للبيع، 13.23 جنيه للشراء. البنك الأهلي المصري : 13.26 جنيه للبيع، 13.19 جنيه للشراء.

: 13.26 جنيه للبيع، 13.19 جنيه للشراء. بنك مصر : 13.26 جنيه للبيع، 13.19 جنيه للشراء.

: 13.26 جنيه للبيع، 13.19 جنيه للشراء. البنك التجاري الدولي (CIB) : 13.27 جنيه للبيع، 13.22 جنيه للشراء.

: 13.27 جنيه للبيع، 13.22 جنيه للشراء. بنك الإسكندرية : 13.27 جنيه للبيع، 13.22 جنيه للشراء.

: 13.27 جنيه للبيع، 13.22 جنيه للشراء. المصرف العربي الدولي : 13.26 جنيه للبيع، 13.23 جنيه للشراء.

: 13.26 جنيه للبيع، 13.23 جنيه للشراء. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.27 جنيه للبيع، 13.24 جنيه للشراء.

تفاصيل أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك

البنك الأهلي المصري : سجل سعر البيع 13.26 جنيه وسعر الشراء 13.19 جنيه.

: سجل سعر البيع 13.26 جنيه وسعر الشراء 13.19 جنيه. بنك مصر : جاء السعر متطابقًا مع البنك الأهلي، حيث بلغ 13.26 جنيه للبيع و13.19 جنيه للشراء.

: جاء السعر متطابقًا مع البنك الأهلي، حيث بلغ 13.26 جنيه للبيع و13.19 جنيه للشراء. البنك التجاري الدولي (CIB) : سجل الريال السعودي 13.27 جنيه للبيع و13.22 جنيه للشراء.

: سجل الريال السعودي 13.27 جنيه للبيع و13.22 جنيه للشراء. مصرف أبو ظبي الإسلامي: بلغ سعر البيع 13.27 جنيه، فيما سجل الشراء 13.24 جنيه.

استقرار السوق قبيل اجتماع البنك المركزي

يأتي هذا الاستقرار في سعر الريال السعودي تزامنًا مع ترقب السوق لاجتماع البنك المركزي المصري، الذي يناقش سياسات نقدية جديدة قد تؤثر على أسعار الصرف بشكل عام، لا سيما مع التحولات الاقتصادية المتوقعة.