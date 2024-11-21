أسعار الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: استقرار بعد ارتفاع ملحوظ

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله أمس بقيمة 40 جنيهًا في سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري.

تأتي هذه التحركات في ظل استقرار الأسعار عالميًا عند مستويات مرتفعة.

أسعار الذهب في السوق المحلية (بالجنيه المصري)

عيار 24:

السعر: 4262.86 جنيه للجرام.

عيار 21:

السعر: 3730 جنيهًا للجرام.

عيار 18:

السعر: 3197.14 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب:

السعر: 29840 جنيهًا (دون المصنعية).

أسعار الذهب عالميًّا (بالدولار):

السعر العالمي: 2631 دولارًا للأونصة.

حركة أسعار الذهب

على الصعيد المحلي:

استقرار الأسعار يأتي بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده عيار 21 أمس، ما يشير إلى حالة من الترقب في السوق المحلية.

توقعات التجار تشير إلى احتمالية زيادة جديدة في الأسعار نتيجة تغيرات السوق العالمي.

على الصعيد العالمي:

استقرار الذهب عند 2631 دولارًا للأونصة يعكس الطلب المرتفع في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، مما يدفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.

نصائح للمستثمرين والمستهلكين: