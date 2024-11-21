حسين الديك يحقق أعلى نسبة حضور في موسم الرياض بحدث غير مسبوق

الفجر الفني
حسين الديك
حسين الديك

شهد موسم الرياض في ختام فعالية “بلاد الشام” حدثًا غير مسبوق، حيث حقق النجم السوري حسين الديك أعلى نسبة حضور جماهيري، حضر الحفل ما يقارب 150 ألف شخص، متجاوزًا جميع الأرقام القياسية السابقة، ألهب الديك الحضور بأدائه المميز وأغانيه المحبوبة التي جمعت عشاقه من مختلف أنحاء العالم العربي في أجواء مليئة بالحماس والفرح.

حفلات حسين الديك المقبلة 

 

هذا النجاح الكبير يضاف إلى جدول حسين الديك المزدحم بالحفلات والمناسبات، حيث يستعد لإحياء عدة حفلات في العراق، الأردن، السعودية، ودبي خلال الفترة المقبلة. الحفلات القادمة تؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، القادر على جذب الجماهير بأعداد ضخمة أينما ذهب.

 

 

تفاصيل موسم الرياض 2025

 

موسم الرياض 2025 يستمر في تحقيق إنجازات نوعية، ويثبت أن الفن العربي قادر على الوصول إلى العالمية بروح مفعمة بالحياة والطموح.

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