مصادر تكشف سبب تأجيل اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل

أخبار مصر
بوابة الفجر

قررت عدد من مديريات التربية والتعليم وعلى رأسهم القاهرة والجيزة، بتعديل جدول اختبارات شهر نوفمبر، لصفوف النقل، ليكون بداية شهر ديسمبر المقبل، بداية من يوم ١/١٢/٢٠٢٤.

وفي ذات السياق، قالت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن قرار تأجيل المواد جاء بسبب عدم الانتهاء من المنهج المقرر لشهر نوفمبر، مما ادي إلى تأخير عقد الاختبار لأول نوفمبر، بالإضافة إلي إنه يعد اخر اختبار شهر هذا الفصل الدراسي.

وأشارت المصادر، إلى أن اختبارات الشهر تكون على مستوي الإدارة التعليمية وتحت إشراف مشرفي المادة بالإدارات التعليمية، وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

 

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

 

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