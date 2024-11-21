محافظ أسيوط يصطحب الأطفال وذوي الهمم والأيتام وطلاب المدارس لمشاهدة فقرات السيرك بمناسبة أعياد الطفولة







اصطحب اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط العشرات من الأطفال وذوي الهمم والأيتام وتلاميذ المدارس لمشاهدة فقرات السيرك المصري الأمريكي المقام بأرض جمعية الشبان المسلمين بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعيون ابراهيم رئيس حي غرب، وأحمد ثابت رئيس حي شرق، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وعبير عبد الغني مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة ومسئولي مديرية التضامن الإجتماعي ومديري عدد من الإدارات التعليمية بالمحافظة، والعشرات من الأشخاص ذوي الهمم بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

بدأت الفعالية بالسلام الجمهوري ثم شاهد المحافظ والأشخاص ذوي الهمم فقرات السيرك المصري الأمريكي بقيادة "زيزي هاشم" والاستمتاع بمشاهدة فقرات ترويض الحيوانات المتوحشة "الأسود والنمور" وأحدث عروض الاستعراضات الهوائية والسير على الحبل وفقرة الحصان والقفز وسط حلقات النيران وغيرها وسط سعادة وفرحة الأطفال من الحضور.

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته مشاركة الأطفال وذوي الهمم والأيتام والطلاب فرحتهم واحتفالهم موجهًا الشكر للقائمين على السيرك لإدخالهم البهجة في قلوب الأطفال وذوي الهمم وتلاميذ المدارس.

أكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بالطفل باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل من خلال إيجاد بيئة أكثر أمانًا تسمح للأطفال بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع بما يكون أجيالًا قوية ومسئولة تتواكب مع مبادئ الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار أبوالنصر، إلى أن الدولة أولت عناية خاصة بالأطفال واحتياجاتهم، وقامت بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية لحماية مستقبلهم، إلى جانب ما تتبناه الدولة من فعاليات وأنشطة ومبادرات في مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".