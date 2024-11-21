موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024/2025

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موعد امتحانات الترم
موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024/2025

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، إليك التفاصيل:

امتحانات الترم الأول 2024/2025

  • بداية الامتحانات:
    تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت 11 يناير 2025.
  • نهاية الدراسة في الترم الأول:
    ينتهي الترم الأول يوم الخميس 23 يناير 2025.

إجازة نصف العام 2025

  • بداية الإجازة:
    تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025.
  • مدة الإجازة:
    تستمر لمدة أسبوعين.
  • نهاية الإجازة:
    تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

الفصل الدراسي الثاني 2024/2025

  • بداية الدراسة في الترم الثاني:
    يوم السبت 8 فبراير 2025.
  • نهاية الدراسة:
    يوم الخميس 5 يونيو 2025.

امتحانات نهاية العام 2024/2025

  1. امتحانات النقل والشهادة الإعدادية:
    تبدأ يوم السبت 24 مايو 2025.
  2. امتحانات الدبلومات الفنية:
    تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025.
  3. امتحانات الثانوية العامة:
    تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات

  • اختيار رؤساء لجان الامتحانات بعناية لضمان الشفافية.
  • حظر الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو المراقبين.
  • توزيع الملاحظين بشكل يضمن الحيادية ومراعاة المناطق النائية.
  • عدم نقل معلمين أثناء العام الدراسي إلا بموافقة الوزارة لتحقيق استقرار العملية التعليمية.
موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 2025
Elfagr.org

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