موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024/2025
وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، إليك التفاصيل:
امتحانات الترم الأول 2024/2025
- بداية الامتحانات:
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت 11 يناير 2025.
- نهاية الدراسة في الترم الأول:
ينتهي الترم الأول يوم الخميس 23 يناير 2025.
إجازة نصف العام 2025
- بداية الإجازة:
تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025.
- مدة الإجازة:
تستمر لمدة أسبوعين.
- نهاية الإجازة:
تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.
الفصل الدراسي الثاني 2024/2025
- بداية الدراسة في الترم الثاني:
يوم السبت 8 فبراير 2025.
- نهاية الدراسة:
يوم الخميس 5 يونيو 2025.
امتحانات نهاية العام 2024/2025
- امتحانات النقل والشهادة الإعدادية:
تبدأ يوم السبت 24 مايو 2025.
- امتحانات الدبلومات الفنية:
تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025.
- امتحانات الثانوية العامة:
تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.
تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات
- اختيار رؤساء لجان الامتحانات بعناية لضمان الشفافية.
- حظر الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو المراقبين.
- توزيع الملاحظين بشكل يضمن الحيادية ومراعاة المناطق النائية.
- عدم نقل معلمين أثناء العام الدراسي إلا بموافقة الوزارة لتحقيق استقرار العملية التعليمية.