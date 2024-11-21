موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024/2025

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، إليك التفاصيل:

امتحانات الترم الأول 2024/2025

بداية الامتحانات:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت 11 يناير 2025 .

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وطلاب الشهادة الإعدادية يوم . نهاية الدراسة في الترم الأول:

ينتهي الترم الأول يوم الخميس 23 يناير 2025.

إجازة نصف العام 2025

بداية الإجازة:

تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 .

تبدأ إجازة نصف العام يوم . مدة الإجازة:

تستمر لمدة أسبوعين.

تستمر لمدة أسبوعين. نهاية الإجازة:

تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

الفصل الدراسي الثاني 2024/2025

بداية الدراسة في الترم الثاني:

يوم السبت 8 فبراير 2025 .

يوم . نهاية الدراسة:

يوم الخميس 5 يونيو 2025.

امتحانات نهاية العام 2024/2025

امتحانات النقل والشهادة الإعدادية:

تبدأ يوم السبت 24 مايو 2025. امتحانات الدبلومات الفنية:

تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025. امتحانات الثانوية العامة:

تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات