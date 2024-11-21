بعد تأجيلها.. تعليم القاهرة تعلن جداول اختبارات شهر نوفمبر
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر، للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بعد قرار تأجيلها لشهر ديسمبر، نظرًا لعدم إنتهاء المنهج المقرر لشهر نوفمبر.
وقررت المديرية عقد اختبارات شهر نوفمبر، للمراحل التعليمية الثلاثة ( إبتدائى - إعدادى – ثانوى )، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/١حتي يوم الخميس ٢٠٢٤/١٢/٥
ولمتابعة الجداول بالصور المرفقة.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.
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