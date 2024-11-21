المحافظ يتفقد مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية لمتابعة الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية







تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية تأسيس عسكري بحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة المزرعة الحيوانية والأقسام المنتجة لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والاطمئنان على العملية التعليمية ضمن جولاته الميدانية المستمرة على المدارس والقطاعات المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل والدراسة بها.

وجاء ذلك بحضور العميد عصام عبدالحليم تأسيس عسكري والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وعلي نعمان مدير إدارة أسيوط التعليمية والمهندس محمد الشريف مدير إدارة المدرسة

وحيث تفقد المحافظ، أقسام المزرعة الحيوانية وتشمل عنابر لقطعان التسمين وحلاب وعنابر لقطعان الأغنام ثم تفقد قسم البساتين واستمع إلى شرح وافي من مدير المدرسة عن أنواع الأشجار ونباتات الزينة والشتلات المتنوعة فضلًا عن قسم الصناعات الغذائية ويشمل صناعة المخللات والمخبوزات المتنوعة وعمل الطحينة الخام وحلويات مجففة وتفقد قسم الألبان وشاهد منتجات الألبان المتنوعة ووجه بتلبية احتياجات قسم الألبان من كميات اللبن البقري والجاموسي بتوفيرها من إنتاج مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة.

وأكد أبو النصر على أهمية تعظيم الإستفادة من منتجات الصناعات الغذائية واللحوم والدواجن والألبان لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لطلاب وطالبات المدرسة وحث الطلاب والمعلمين على الإنتاج والتفاني في العمل لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلك الجهود والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفير المناخ التعليمي والتربوي السليم لتنمية المواهب بين طلاب وطالبات المدارس وتسليط الضوء على إبداعاتهم مشيدًا بالأعمال ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية بالمدرسة وجودتها مشيرًا إلى إهتمام المحافظة بالمشاريع الزراعية والإنتاجية التي تسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي وتعزيز خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030