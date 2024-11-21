غرفة الأقصر تدشن المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال برئاسة النائبة أماني الشعولي



دشن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر برئاسة المهندس يحيى محمد يحيى، المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية وبرعاية الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر، بحضور الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر وهدي المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر.



و خلال اللقاء أكد نائب المحافظ أهمية وجود كيانات اقتصادية تجارية لتعزيز الإستدامة الاقتصادية بالمحافظة مشيرًا إلى الدور العام للغرف التجارية في دعم البيئة الاقتصادية بالأقصر.

من جانبها أكدت النائبة أماني الشعولي رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالأقصر أن المجلس يستهدف تشجيع الإستثمار وتعزيز الحركة التجارية بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الإقتصادية.

وقال المهندس يحيى محمد يحيى رئيس تجارية الأقصر، أن المرأة الصعيدية عانت لسنوات طويلة من بعض العادات والتقاليد الموروثة، والتي تسببت في تهميشها وإبعادها عن المشاركة في معترك الحياة السياسية والاجتماعية، وفي سنوات قليلة، وتحديدًا مع انطلاق عام المرأة 2017، ثمة تغييرات جوهرية شهدتها مصر في أوضاع المرأة الصعيدية؛ فجرى تمكينها على الأصعدة المختلفة، وتقلدت المناصب القيادية، ودعمتها الدولة بمظلة تشريعية قوية حاربت تلك الموروثات، وذللت العقبات.

وفي كلمتها أثنت ريم صيام رئيسة المجلس لسيدات الاعمال بالإتحاد العام للعرف التجارية المصرية علي دور الغرفة التجارية في الأقصر برئاسة يحي محمد يحي في تعزيز تواجد المرأة بغرفة الأقصر وتقديم البرامج والخدمات التحفيزية لها من خلال الشباك الواحد، مؤكدة علي دعمها الكامل للمجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بالغرفة التجارية بالأقصر برئاسة اماني الشعولي ونائبتها ماجي منير من أجل إبراز دور المرأة المؤثر لتعظيم الانتاجية ودعم الأبداع الريادي.

حضر اللقاء كل من اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، النائب خالد ابو الوفا رئيس الغرفة التجارية في سوهاج، إمير الشيخ رئيس الغرفة التجارية بقنا، منصور فرج نائب رئيس الغرفة، وايمن الضوي نائب رئيس الغرفة والدكتور رجائي موريس امين الصندوق، حسام عبود سكرتير الغرفة التجارية، وجمال هداية امين الصندوق المساعد، وزين العابدين لبيب وعبد الستار الطوخي بالإضافة إلى آمال محمود رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالسويس، جيهان ربيع رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بسوهاج، دعاء قنديل رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالبحيرة ،إلهام عبد العزيز رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالشرقية، إيثار بدوي رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالبحر الأحمر، مها الحوشي رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، وناهد وشاحي رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال بالغرفة التجارية بقنا، و دعاء القاضي، نجلاء عبد العال الصادق، سها ثروت عجمي، ماجي منير سلوانس عضوات المجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال بالأقصر

بالإضافة إلي وفود من مختلف المحافظات.