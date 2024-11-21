طريقة تحويل 1000 ريال من خارج مصر؟.. خدمة جديدة من "انستا باي"

أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية، أن عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي قد بلغ 11.5 مليون عميل منذ إطلاقه في عام 2022. يهدف التطبيق إلى تعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات مصرفية إلكترونية ميسرة.

إحصائيات وأرقام إنستا باي لعام 2023

عدد العمليات المنفذة: تم تنفيذ أكثر من 400 مليون معاملة.

تم تنفيذ أكثر من 400 مليون معاملة. القيمة الإجمالية للمعاملات: بلغت نحو 800 مليار جنيه.

بلغت نحو 800 مليار جنيه. توقعات 2024: من المتوقع أن يصل عدد المعاملات إلى 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.7 تريليون جنيه.

دلالة هذه الأرقام

تشير الإحصائيات إلى زيادة ثقة المواطنين في القطاع المصرفي المصري، مما يعزز التوجه نحو تقديم خدمات أكثر تطورًا وملاءمة للمستخدمين.

تحويلات الأموال من الخارج عبر إنستا باي

تطوير منظومة المدفوعات الدولية

أوضح إيهاب نصر أن البنك المركزي يعمل على تحسين منظومة المدفوعات الدولية، لتلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم إرسال الأموال إلى مصر بشكل لحظي باستخدام تطبيق إنستا باي.

طريقة تحويل الأموال من الخارج إلى مصر

زيارة شركات التحويل: يمكن إرسال الأموال من خلال شركات التحويل أو المنافذ المعتمدة. اختيار المستفيد: يتم تحديد البنك أو المحفظة الإلكترونية التي ستُحول إليها الأموال. تنفيذ فوري: يتم التحويل في لحظة الإرسال، ويظهر المبلغ فورًا في حساب المستفيد أو محفظته على التطبيق.

تحويل 1000 ريال سعودي إلى مصر

خطوات التحويل: زيارة شركة تحويل معتمدة. طلب تحويل 1000 ريال سعودي. اختيار البنك أو المحفظة الإلكترونية للمستفيد.

التنفيذ الفوري: يصل المبلغ مباشرة ويصبح متاحًا للاستخدام.

أهمية تطبيق إنستا باي في التحول الرقمي

إن النجاح الذي حققه تطبيق إنستا باي يُبرز أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتقديم حلول مبتكرة لتحويل الأموال محليًا ودوليًا، مما يجعله جزءًا أساسيًا من استراتيجية التحول الرقمي في مصر.