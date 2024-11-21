تسارع ضربات القلب: بين الأسباب وكيفية الوقاية

تسارع ضربات القلب، يشعر الكثير منا أحيانًا بخفقان سريع وغير طبيعي في القلب، مما قد يثير القلق حول صحة القلب والجسم عمومًا.

تسارع ضربات القلب قد يكون استجابة طبيعية لمواقف معينة، مثل التوتر أو ممارسة الرياضة، لكنه قد يكون أيضًا علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى تدخل طبي.

لفهم هذه الظاهرة بشكل أفضل، تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أهم أسباب تسارع ضربات القلب، متى يكون الأمر طبيعيًا، ومتى يجب أن نشعر بالقلق، بالإضافة إلى نصائح للوقاية والحفاظ على صحة القلب.

تسارع ضربات القلب

تسارع ضربات القلب هو حالة تحدث عندما يتجاوز معدل نبضات القلب الطبيعي، والذي يتراوح عادة بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة.

قد يشعر الشخص بخفقان سريع في الصدر، وقد يصاحبه أحيانًا أعراض أخرى مثل الدوخة أو ضيق التنفس.

في بعض الحالات، يكون تسارع ضربات القلب طبيعيًا ومؤقتًا، وفي حالات أخرى قد يشير إلى مشكلة تحتاج إلى تدخل طبي.

أسباب تسارع ضربات القلب

1. الجهد البدني

ممارسة التمارين الرياضية أو بذل مجهود كبير يجعل القلب يعمل بجهد إضافي لتلبية احتياجات الجسم المتزايدة من الأكسجين والطاقة.



2. التوتر والقلق

الإجهاد النفسي يسبب إفراز هرمونات مثل الأدرينالين، مما يؤدي إلى تسارع مؤقت في ضربات القلب كردة فعل طبيعية للجسم.



3. تناول الكافيين والمنبهات

الإفراط في تناول مشروبات مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة يؤدي إلى تحفيز الجهاز العصبي وزيادة معدل نبضات القلب.



4. ارتفاع درجة الحرارة والجفاف

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بسبب الحمى أو عند فقدان السوائل، يعمل القلب بجهد أكبر للحفاظ على تدفق الدم، مما يؤدي إلى تسارع ضرباته.



5. مشاكل الغدة الدرقية

زيادة نشاط الغدة الدرقية يسبب زيادة في معدل ضربات القلب بشكل دائم أو متكرر.



6. مشكلات صحية أخرى

اضطرابات نظم القلب.

أمراض القلب مثل فشل القلب أو مشاكل الصمامات.

نقص المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

7. الأدوية وبعض المواد

بعض الأدوية مثل مضادات الاحتقان، وكذلك التدخين والكحول، يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.

متى يكون تسارع ضربات القلب مقلقًا؟

يصبح تسارع ضربات القلب مقلقًا إذا استمر لفترة طويلة أو صاحبه أعراض مثل:

ألم في الصدر.

صعوبة في التنفس.

دوخة أو إغماء.

شعور عام بالإرهاق أو الضعف.

في هذه الحالة، يجب استشارة الطبيب فورًا لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب.



كيفية الوقاية من تسارع ضربات القلب

1. الحفاظ على نمط حياة صحي

تناول وجبات غذائية متوازنة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام دون إفراط.



2. إدارة التوتر

الاسترخاء وممارسة التأ