سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بعد ارتفاع شهدته الأسعار أمس.

فيما يلي نستعرض أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

1. بنك قناة السويس

سعر الشراء: 49.70 جنيه

49.70 جنيه سعر البيع: 49.80 جنيه

2. بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 49.66 جنيه

49.66 جنيه سعر البيع: 49.76 جنيه

3. البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.66 جنيه

49.66 جنيه سعر البيع: 49.76 جنيه

4. بنك مصر

سعر الشراء: 49.66 جنيه

49.66 جنيه سعر البيع: 49.76 جنيه

5. البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 49.68 جنيه

49.68 جنيه سعر البيع: 49.78 جنيه

6. بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 49.68 جنيه

49.68 جنيه سعر البيع: 49.78 جنيه

7. مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 49.71 جنيه

49.71 جنيه سعر البيع: 49.80 جنيه

ملاحظة حول الأسعار

تختلف أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك بناءً على آلية العرض والطلب في السوق.

يُنصح العملاء بمراجعة البنوك للحصول على السعر الدقيق قبل إجراء أي معاملات.