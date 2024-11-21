سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

الاقتصاد
الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بعد ارتفاع شهدته الأسعار أمس. 

فيما يلي نستعرض أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

1. بنك قناة السويس

  • سعر الشراء: 49.70 جنيه
  • سعر البيع: 49.80 جنيه

2. بنك المصرف المتحد

  • سعر الشراء: 49.66 جنيه
  • سعر البيع: 49.76 جنيه

3. البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 49.66 جنيه
  • سعر البيع: 49.76 جنيه

4. بنك مصر

  • سعر الشراء: 49.66 جنيه
  • سعر البيع: 49.76 جنيه

5. البنك التجاري الدولي (CIB)

  • سعر الشراء: 49.68 جنيه
  • سعر البيع: 49.78 جنيه

6. بنك الإسكندرية

  • سعر الشراء: 49.68 جنيه
  • سعر البيع: 49.78 جنيه

7. مصرف أبوظبي الإسلامي

  • سعر الشراء: 49.71 جنيه
  • سعر البيع: 49.80 جنيه

ملاحظة حول الأسعار

تختلف أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك بناءً على آلية العرض والطلب في السوق.

يُنصح العملاء بمراجعة البنوك للحصول على السعر الدقيق قبل إجراء أي معاملات.

سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري اسعار الدولار فى البنوك بنك قناة السويس البنك التجاري الدولي مصرف أبوظبي الإسلامي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل - الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس اليوم.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة

مدرب الخليج السعودي يكشف مصير محمد شريف.. وإمكانية انتقال صلاح إلى السعودية

عاجل - "البنك المركزي" يعلن رسميا تفعيل خدمة التحويل عبر "إنستاباي" من الخارج لحظيا بالمجان

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع نائب وزير الخاجية ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 21-11-2024 في قنا

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)