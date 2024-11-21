في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول... افتتاح مشروع دعم وتطوير مستشفى اجا المركزي بالدقهلية

في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصري، وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المناطق التي تتواجد بها شركات القطاع، افتتحت وزارة البترول والثروة المعدنية مشروع دعم وتطوير مستشفى اجا المركزي بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور المهندس وليد الأعصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتي شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول، والدكتور أحمد أنور العدل نائب محافظ الدقهلية، والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، والمهندسة ياسمين نجيب والأستاذة فاطمة ابراهيم ممثلى وزارة البترول، والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للمسئولية المجتمعية، والسادة آيه فوزى، ووحيد فودة ومحمود عريضة أعضاء مجلس النواب، والسادة النواب ثروت فتح الباب وفرج زاهر أعضاء مجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية والعديد من المسؤلين وممثلى منظمات المجتمع المدنى بمحافظة الدقهلية.

وحرصًا من قطاع البترول على تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع بشركاته المختلفة في أداء دوره المجتمعي لتحسين جودة الصحة، فقد قامت شركتي "شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول" بعمل تقييم للاحتياجات التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى الخدمة الصحية بمستشفى اجا المركزي، وذلك من أجل تقديم الدعم المناسب،

وبناءً عليه تم تنفيذ مشروع "دعم وتطوير مستشفى اجا المركزي " والذى يشمل توريد عدد 3 ماكينات غسيل كلوى وجهاز مزراع الدم بمستلزماتة وتطوير وتجديد وحدة تنقية المياة الخاصة بالغسيل الكلوى بالإضافة إلى أعمال صيانة ودهانات داخل المستشفى.



وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على ممارسة دورها الإيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز ريادة قطاع البترول في التنمية المجتمعية، كما تؤكد على حرص قطاع البترول على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.