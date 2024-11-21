عاجل - سويلم: 325 مليون جنيه استثمارات سنوية لمشروعات "الري" في الوادي الجديد

أخبار مصر
الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد، ونتائج الزيارة التفقدية لمسؤولي قطاعي المياه الجوفية وتطوير الري لمحافظة الوادي الجديد، التي جرت مؤخرا لتفقد مناطق تجارب المزارع النموذجية المعتمدة على المياه الجوفية ودورها في ترشيد استهلاك المياه.

ونوه سويلم بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادى الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.

وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريا، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.

واستعرض سويلم، ما تحقق من مشروعات في نطاق محافظة الوادي الجديد بمتوسط استثمارات سنوية تبلغ 325 مليون جنيه.

كما استعرض نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية والمهندس محمد ابرهيم رئيس قطاع تطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد يومى 14 و15 نوفمبر 2024 لتفقد الممارسات الزراعية الناجحة ومتابعة المشروعات التنموية القائمة على المياه الجوفية بواحة الخارجة، حيث تم زيارة مزرعة لأحد شباب المستثمرين والقائم بزراعة النباتات العطرية والتين الشوكي والتوت باستخدام الري بالتنقيط، كما تم عقد لقاءات مع روابط مستخدمي المياه على عدد من الآبار الحكومية بواحة الخارجة.

ولفت سويلم إلى أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائي غير المتجدد.

الري هاني سويلم وزارة الموارد المائية والري المياه الجوفية حوكمة المياه إدارة المياه الجوفية ترشيد استهلاك المياه الآبار الجوفية نظم الري الحديثة الوادي الجديد حصر الآبار التعديات على المياه الجوفية قانون الموارد المائية الطاقة الشمسية التحول الرقمي الشفافية الفساد التراخيص مشاريع تنموية استثمارات سنوية واحة الخارجة الممارسات الزراعية روابط مستخدمي المياه تنمية الري

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل - وزير الخارجية يصل إلى الكونغو الديمقراطية

ريال مدريد عينه على "الصفقة الصعبة"

عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)

مدرب الخلجي السعودي يكشف حقيقة رحيل محمد شريف وكواليس عرض الزمالك الغير مكتمل

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمركزي أبوتيج وصدفا

فرصة عمل: وظائف مستشارين عقاريين في شركة رائدة بالتجمع الخامس

خبير تربوي يكشف أسباب سلوك العنف الصادر من المعلم نحو الطالب