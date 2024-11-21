استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المصري صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بعد ارتفاع ملحوظ في الأسعار مساء أمس، حيث سجلت أسعار الذهب مستويات ثابتة لعيارات الذهب المختلفة، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنت عنها شعبة الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: استقر عند 4262 جنيهًا.

استقر عند 4262 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21: سجل 3730 جنيهًا، ومع إضافة المصنعية وصل إلى 3830 جنيهًا.

سجل 3730 جنيهًا، ومع إضافة المصنعية وصل إلى 3830 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: استقر عند 3197 جنيهًا.

استقر عند 3197 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: سجل 29840 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا