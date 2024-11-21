انخفاض سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في مصر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 انخفاضًا ملحوظًا في المصانع والسوق المحلية، وفقًا لما أفادت به بوابة الأسعار المحلية عبر موقعها الإلكتروني.

أسعار الحديد اليوم

طن حديد عز: انخفض بنحو 317 جنيهًا ليصل إلى 39840 جنيهًا للطن.

انخفض بنحو 317 جنيهًا ليصل إلى 39840 جنيهًا للطن. الحديد الاستثماري: استقر على مستوياته الأخيرة عند 38585 جنيهًا للطن.

استقر على مستوياته الأخيرة عند 38585 جنيهًا للطن. حديد بشاي: سجل 36500 جنيه للطن.

سجل 36500 جنيه للطن. طن ستيل: سجل 37000 جنيه للطن.

سجل 37000 جنيه للطن. حديد السويس: بلغ 37000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم