انخفاض سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في مصر

الاقتصاد
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الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 انخفاضًا ملحوظًا في المصانع والسوق المحلية، وفقًا لما أفادت به بوابة الأسعار المحلية عبر موقعها الإلكتروني.

أسعار الحديد اليوم

  • طن حديد عز: انخفض بنحو 317 جنيهًا ليصل إلى 39840 جنيهًا للطن.
  • الحديد الاستثماري: استقر على مستوياته الأخيرة عند 38585 جنيهًا للطن.
  • حديد بشاي: سجل 36500 جنيه للطن.
  • طن ستيل: سجل 37000 جنيه للطن.
  • حديد السويس: بلغ 37000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

  • سجل سعر طن الأسمنت 2887 جنيهًا.
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