عاجل - نائب رئيس الوزراء لبعثة البنك الدولي: القيادة تضع التنمية البشرية على رأس الأولويات

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد البنك الدولي لفتح آفاق تعاون مشترك جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، فى إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، لدعم المشروعات والخدمات في كافة المجالات لا سيما الصحية، متطلعًا إلى استمرار أواصر التعاون المثمر بين الجانبين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ناقش موقف التعاون الحالي والمستقبلي بين الجانبين، وأيضا تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والنتائج الملموسة منذ انطلاقها، والتي تعد نواة للمشروع القومي للتنمية البشرية، مستعرضًا أهداف المبادرة، والبرامج والفئات العمرية المستهدفة.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، أوصي خلال اللقاء مع وفد البنك الدولي بتحديد إطار زمني وهيكل تنظيمي وتقديم تقرير ربع سنوي لتقييم ما تم إنجازه من خلال التعاون المشترك، منوهًا إلي ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع بعض الوزارات المعنية بشأن التنمية البشرية ووفد البنك الدولي، مؤكدًا على ضرورة التعريف بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مبادرات الصحة العامة، والتطعيمات، والاستفادة من منظومة البيانات والمعلومات المتاحة، والتركيز على الفئات الأكثر احتياجا ً وذات الأولوية لتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار ملف التنمية البشرية.

وأشار إلي ضرورة إتاحة وعرض جهود الدولة المصرية فى بناء الإنسان، بالاضافة إلى تقييم الوضع الحالي للتنمية البشرية في مصر ومعرفة المعوقات والعمل علي حلها، وسد الاحتياجات المطلوبة من خلال برامج تنموية في كافة المجالات.

 

الوزراء خالد عبدالغفار وزارة الصحة البنك الدولي التنمية البشرية بناء الانسان المصري التعاون المشترك المشروعات الصحية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المشروع القومي للتنمية البشرية فئات مستهدفة برامج تنموية الصحة العامة التطعيمات البيانات والمعلومات الفئات الاكثر احتياج ا تحسين جودة الحياة تقييم الإنجازات اللقاءات الثنائية المعوقات سد الاحتياجات تطوير الإنسان

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل - وزير الخارجية يصل إلى الكونغو الديمقراطية

ريال مدريد عينه على "الصفقة الصعبة"

عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)

مدرب الخلجي السعودي يكشف حقيقة رحيل محمد شريف وكواليس عرض الزمالك الغير مكتمل

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمركزي أبوتيج وصدفا

فرصة عمل: وظائف مستشارين عقاريين في شركة رائدة بالتجمع الخامس

خبير تربوي يكشف أسباب سلوك العنف الصادر من المعلم نحو الطالب