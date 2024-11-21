عاجل - هيئة الرعاية الصحية: خدماتنا الطبية جودتها عالمية وبأسعار تنافسية

أخبار مصر
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع عقد خدمات طبية بين الهيئة وشركة الأهلي للخدمات الطبية، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة.

وقع العقد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور عادل حسن علام، العضو المنتدب لشركة الأهلي للخدمات الطبية، ممثلًا عن الشركة، بحضور عدد من القيادات والمسئولين من الجانبين.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع هذا العقد، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة الأهلي للخدمات الطبية يهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية المستوى للمؤمن عليهم من الشركة داخل مستشفيات الهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أننا نمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة، وتجهيزات طبية وغير طبية عالمية المستوى، وكفاءات طبية تمكننا من تحقيق المزيد بأعلى مستوى من الاحترافية.

كما أضاف الدكتور السبكي، أننا نواصل تنمية الشراكات مع شركات التأمين الطبي ووكلاء الوساطة الطبية لتعظيم الموارد، وأكد تقديم خدمات طبية في مستشفيات الهيئة بجودة تضاهي المراكز الطبية العالمية، مع أسعار تنافسية.

وتابع السبكي: "نطمح أن تصبح منشآتنا الصحية الوجهة الأولى لجميع المرضى القادمين من الدول العربية والأفريقية والعالم، ونسعى لتحقيق أعلى عوائد ممكنة تعود بالنفع على استمرارية تطوير الخدمات الصحية والتوسع في التغطية الصحية الشاملة".

وقال الدكتور عادل علام، العضو المنتدب لشركة الأهلي للخدمات الطبية: نفخر بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لمستوى خدماتها الاحترافي والمتميز، مما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية لعملائنا، ونؤمن بأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات عملائنا بأعلى المعايير.

وحضر توقيع العقد من جانب شركة الأهلي للخدمات الطبية كل من الدكتور إسلام عبود، مدير التشغيل في الشركة، والدكتور محمد عبدالله، مدير التعاقدات والشبكة الطبية، والسيد محمد عمر، مسئول التعاقدات، والسيد محمد طه، مسئول التسويق.

ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، حضر الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتور محمد جهاد، عضو الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتورة لميس خشبة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

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