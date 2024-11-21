وزير البترول يستقبل وفد من لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا من لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر، ضم  الدكتور محمد زاهر رئيس شركة رييل مايننج سيرفيس وشريف بركات مدير شركة أتون ريسورسيز ومصطفى الجبلى المدير التنفيذى لشركة أسمدة أبو زعبل وأحمد على وفيق رئيس شركة ساينت جوباين جلاس وسيلفيا ميناسا المديرة التنفيذية للغرفة بالقاهرة ودينا نوار نائبة المديرة التنفيذية، وبحضور المهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني وشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة.

واوضح بدوى اهمية قطاع التعدين، وبحث سبل تهيئة وتوفير مناخ جاذب لدخول القطاع الخاص فى مشروعات التعدين والصناعات التكميلية التى تقوم على الثروات التعدينية، لافتًا إلى الدور المهم للغرفة فى هذا الصدد وإمكانية الاستفادة منها فى نقل التجارب الناجحة فى الدول الاخرى، واضاف أنه تم ايضًا بحث كيفية الاستفادة من برامج التدريب واستغلال القدرات فى هذا القطاع الذى يتمتع بفرص استثمارية واعدة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق المصالح المشتركة.

واستعرض وفد غرفة التعدين دورها فى تشجيع الاستثمارات فى قطاع التعدين فى مصر، وليس فقط فى الذهب وانما مختلف المعادن، ودعم   وزارة البترول والثروة المعدنية فى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، واضافوا ان هناك تعاون مع شركات التعدين الكبيرة من اجل الإستثمار فى هذا القطاع الواعد، واوضح الوفد ان مصر لديها إمكانيات كبيرة فى  انشطة البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، وان هناك فرص كبيرة للنمو ورغبة في التوسع فى الانشطة التعدينية، وان مصر غنية بالفوسفات مما يتيح فرص لإقامة مشروعات تقوم عليه لإنتاج الاسمدة الفوسفاتية.

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