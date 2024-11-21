سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

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سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في البنك المركزي المصري تحديثًا جديدًا، حيث بلغ متوسط سعر الدولار 49.67 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة اليوم

  • البنك الأهلي المصري: سجل 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: بلغ 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: سجل 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: سجل 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: سجل 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي: بلغ 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم:

وصل أعلى سعر شراء للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث بلغ 49.71 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

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