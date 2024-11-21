حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: أجواء مستقرة وفرص لأمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مع أجواء معتدلة نهارًا على كافة أنحاء البلاد، بعد فترة من التغيرات الجوية التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي بسبب منخفض جوي أثر على البلاد، مما تسبب في أمطار غزيرة ورعدية في بعض المناطق.

فرص الأمطار اليوم

من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة خلال اليوم.

كما تنبأت الهيئة بوجود شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

سيتسم الطقس اليوم بدرجات حرارة معتدلة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف المناطق على النحو التالي:

القاهرة : العظمى 25 - الصغرى 17

: العظمى 25 - الصغرى 17 الإسكندرية : العظمى 23 - الصغرى 15

: العظمى 23 - الصغرى 15 شرم الشيخ : العظمى 27 - الصغرى 21

: العظمى 27 - الصغرى 21 أسوان : العظمى 27 - الصغرى 15

: العظمى 27 - الصغرى 15 الغردقة : العظمى 28 - الصغرى 17

: العظمى 28 - الصغرى 17 الإسماعيلية : العظمى 26 - الصغرى 16

: العظمى 26 - الصغرى 16 الفيوم : العظمى 26 - الصغرى 15

: العظمى 26 - الصغرى 15 وادي النطرون : العظمى 25 - الصغرى 16

: العظمى 25 - الصغرى 16 السويس : العظمى 25 - الصغرى 14

: العظمى 25 - الصغرى 14 العريش: العظمى 24 - الصغرى 13

تستمر الأجواء المستقرة في معظم المناطق، مع درجات حرارة لطيفة في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يجعل اليوم مناسبًا للخروج والأنشطة الخارجية.