أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21 نوفمبر 2024: استقرار في سوق الصاغة

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الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 استقرارًا في سوق الصاغة، وفقًا لأحدث التحديثات من شعبة الذهب والمجوهرات وموقع "جولد بيليون" المتخصص.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3740 جنيهًا للشراء، بينما يختلف السعر مع إضافة المصنعية والضرائب في المحلات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

فيما يلي أبرز أسعار الذهب اليوم في مصر دون احتساب المصنعية أو الضرائب:

  • سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 4274 جنيهًا للشراء، بينما بلغ 4251 جنيهًا للبيع.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 3700 جنيه للشراء و3720 جنيهًا للبيع.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: سجل 3206 جنيهات للشراء و3189 جنيهًا للبيع.
  • سعر جرام الذهب عيار 14: بلغ 2493 جنيهًا للشراء و2479 جنيهًا للبيع.

أسعار الجنيه الذهب والأوقية

  • سعر الجنيه الذهب: سجل 29920 جنيهًا للشراء.
  • سعر الأوقية (أونصة الذهب): بلغ 2647 دولارًا أمريكيًا للشراء.
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