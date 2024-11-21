أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21 نوفمبر 2024: استقرار في سوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 استقرارًا في سوق الصاغة، وفقًا لأحدث التحديثات من شعبة الذهب والمجوهرات وموقع "جولد بيليون" المتخصص.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3740 جنيهًا للشراء، بينما يختلف السعر مع إضافة المصنعية والضرائب في المحلات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

فيما يلي أبرز أسعار الذهب اليوم في مصر دون احتساب المصنعية أو الضرائب:

سعر جرام الذهب عيار 24 : سجل 4274 جنيهًا للشراء، بينما بلغ 4251 جنيهًا للبيع.

: سجل 4274 جنيهًا للشراء، بينما بلغ 4251 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ 3700 جنيه للشراء و3720 جنيهًا للبيع.

: بلغ 3700 جنيه للشراء و3720 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 : سجل 3206 جنيهات للشراء و3189 جنيهًا للبيع.

: سجل 3206 جنيهات للشراء و3189 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 14: بلغ 2493 جنيهًا للشراء و2479 جنيهًا للبيع.

أسعار الجنيه الذهب والأوقية